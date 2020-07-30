MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tolga Sarıtaş Arıza dizisi setinden paylaştı: Başladık Ali Rıza! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Tolga Sarıtaş Arıza dizisi setinden paylaştı: Başladık Ali Rıza! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2020 02:18 | Son Güncelleme

Show TV'de yeni sezonda ekrana gelecek olan Arıza dizisinin çekimleri başladı. Arıza'da başrol oynayacak olan Tolga Sarıtaş ise setten ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyucu paylaşımına "Başladık Ali Rıza" notunu düştü. Peki Arıza dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Arıza dizisi hakkında bilgiler.

Tolga Sarıtaş Arıza dizisi setinden paylaştı: Başladık Ali Rıza! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Show TV'nin O3 Medya imzalı Arıza dizisinin çekimleri başladı. Ünlü oyuncular Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizi Eylül ayında ekranlarda olacak.

Arıza dizisinde Ali Rıza karakterini canlandıracak olan Tolga Sarıtaş da setten ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Sarıtaş'ın "Başladık Ali Rıza" notuyla paylaştığı fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı.

tolga

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Birdal, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Arıza (3)

ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.

Arıza (2)
Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

Arıza (1)
Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.
Arıza (2)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Yasak Elma ekrana böyle dönüyor!Yasak Elma ekrana böyle dönüyor!
Hercai'nin güzeli gündeme bomba gibi düştüHercai'nin güzeli gündeme bomba gibi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Sosyal medya ayağa kalktı: Gamze'ye ses ol

Sosyal medya ayağa kalktı: Gamze'ye ses ol

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bay Yanlış'ta kıskançlık krizi!

Bay Yanlış'ta kıskançlık krizi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Çal Kapımı 4. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın havuzda romantik anları! Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Havuzda romantik anlar!

Yasak Elma yeni sezon 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika cezaevine giriyor! Yasak Elma ne zaman başlıyor?

Yasak Elma ekrana böyle dönüyor!

Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu! Burak Sevinç Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak?

Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu! Burak Sevinç Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak?

Çukur yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!

Çukur yeni sezon için flaş gelişme!

Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi'nden ilk tanıtım

Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi'nden ilk tanıtım

Sen Çal Kapımı 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Serkan ve Eda havuzda yakalanıyor! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

Serkan ve Eda böyle yakalanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.