Tolga Sarıtaş Arıza dizisi setinden paylaştı: Başladık Ali Rıza! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Show TV'nin O3 Medya imzalı Arıza dizisinin çekimleri başladı. Ünlü oyuncular Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizi Eylül ayında ekranlarda olacak.

Arıza dizisinde Ali Rıza karakterini canlandıracak olan Tolga Sarıtaş da setten ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Sarıtaş'ın "Başladık Ali Rıza" notuyla paylaştığı fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Birdal, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.



ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.