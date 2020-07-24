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Tolga Sarıtaş: Bir kısır yaparım, parmaklarınızı yersiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Sarıtaş, karantinada kısır yapma konusunda kendisini geliştirdiğini söyleyerek, "Bir kısır yaparım inanamazsınız, parmaklarınızı yersiniz" dedi.

Tolga Sarıtaş: Bir kısır yaparım, parmaklarınızı yersiniz

Tolga Sarıtaş, sevgilisi Zeynep Mayruk ile Çeşme tatilinden İstanbul'a döndü. Yakında Show TV'nin iddialı dizisi 'Arıza'da rol boy gösterecek olan oyuncu gazetecilerle sohbet etti.

Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Sarıtaş, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, "Güzel kısa bir tatil yaptık, şimdi çalışma zamanı. Güzel bir dizi ve karakteri canlandırıyorum. Umarı çok beğenilir" dedi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; karantina dönemini nasıl değerlendirdiğine de değinen oyuncu, yemek yapma alanında kendisini geliştirdiğini söyledi.

Tolga Sarıtaş, "Pandemi süresince kısır konusunda kendimi çok geliştirdim. Çok iddialı olduğumu söyleyebilirim. Bir kısır yaparım inanamazsınız, parmaklarınızı yersiniz" dedi.

Öte yandan Sarıtaş, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Show TV’de yeni sezona damgasını vuracak 'Arıza' dizisi ile izleyici karşısına çıkacak.


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