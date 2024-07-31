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  4. Tolga Sarıtaş'ın yeni adresi belli oldu! Fenomen dizi ile anlaştı

Tolga Sarıtaş'ın yeni adresi belli oldu! Fenomen dizi ile anlaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 08:17
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları ve Kayıp Şehir gibi yapımlarda yer alan Tolga Sarıtaş uzun zamandır ortalarda yoktu. Son olarak Baba dizisinde hayat verdiği 'Kadir Saruhanlı' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Tolga Sarıtaş fenomen dizi ile anlaştı.

MYNET- Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Bir süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren Tolga Sarıtaş şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu TRT1’in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat’ın beşinci sezonu için anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım'ın vedasının ardından ekibe katılacak oyuncu merak konusuyken bu ismin Tolga Sarıtaş olduğu konuşuluyordu.

tolga aybüke

DAHA ÖNCE DE PARTNER OLMUŞLARDI

Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı öğrenildi. Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde de “Teşkilat”ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat’la partner olmuştu.

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Tolga Sarıtaş
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