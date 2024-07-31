Tolga Sarıtaş'ın yeni adresi belli oldu! Fenomen dizi ile anlaştı

MYNET- Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Bir süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren Tolga Sarıtaş şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu TRT1’in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat’ın beşinci sezonu için anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım'ın vedasının ardından ekibe katılacak oyuncu merak konusuyken bu ismin Tolga Sarıtaş olduğu konuşuluyordu.

DAHA ÖNCE DE PARTNER OLMUŞLARDI

Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı öğrenildi. Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde de “Teşkilat”ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat’la partner olmuştu.