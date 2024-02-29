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Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyordu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.02.2024 07:31
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Bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı.

Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyordu...

Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. 80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.

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NEDEN ÜLKEYİ TERK ETTİ?

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Tolga Savacı ülkeyi neden terk etti? Tolga Savacı ülkeyi neden terk etti?

Yalçın Dümer geçtiğimiz günlerde "Bizim jenerasyonumuza iş vermediler. Bizim zamanımızın en yakışıklı adamıydı. Belki de o yüzden küsüp Amerika'ya gitti" demişti.

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