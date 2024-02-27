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Yalçın Dümer, Tolga Savacı'nın ölümünden sonra konuştu! Ülkeyi neden terk etti?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 10:35
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80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yalçın Dümer, katıldığı programda arkadaşı Tolga Savacı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yalçın Dümer, Tolga Savacı'nın ölümünden sonra konuştu! Ülkeyi neden terk etti?

Bir dönemin Yeşilçam yıldızı olan Tolga Savacı, 60 yaşında yaşama veda etti. Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşıyordu.

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Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından duyurdu. Bezmen, eşinin vefatıyla ilgili "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda" ifadelerini kullandı.

"İŞ VERMEDİLER"

Tolga Savacı ile arkadaş olan Yalçın Dümer, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Dümer, arkadaşı Tolga Savacı'nın hayatıyla ilgili açıklamalar da bulundu. Dümer, ayrıca oyuncunun neden Amerika'ya gittiğine de değindi.

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Dümer, "Bizim jenerasyonumuza iş vermediler. Bizim zamanımızın en yakışıklı adamıydı. Belki de o yüzden küsüp Amerika'ya gitti. Yaşlılığını yaşayamadı, çok genç yaşında öldü. Uzun süredir görüşmüyoruz. İlk zamanlarda çok güzel bir dostluğumuz oldu. İnanmak istemiyorum güzel adamdı" dedi.

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