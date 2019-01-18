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Tolga Zengin: Bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.01.2019 13:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, "Bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım" dedi.

Tolga Zengin: Bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim

Tolga Zengin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı Antalya kampına götürülmeyen kaleci Tolga Zengin, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi. Hiçbir zaman sırtındaki formanın kutsallığına ihanet etmediğini dile getiren tecrübeli kaleci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim futbol dışında bir tutkum olmadı hiç. Bu hayatta sahip olduğum her güzelliğin, her mutlu anın altında futbolun imzası var. Küçücük bir çocukken sokak aralarında hangi sevdayla bağlandıysam bu meşin yuvarlağa, hayatım boyunca da öyle devam etti. Belki de futbolu, hayatın kendisine çok benzediği için bu kadar sevdim. İnişleri, çıkışları, üzüntüleri, sevinçleri, başarıları ve başarısızlıklarıyla... Ben kariyerim boyunca bunların hepsini yaşadım. Pişmanlıklarım da oldu; ama her gece kafamı yastığa koyduğumda elimden gelenin en iyisini yapmış, terimin son damlasına kadar mücadele etmiş olmanın huzurunu yaşadım. Şampiyonluklar da gördüm, omuzlarda da taşındım, adıma tribünde şarkılar da söylendi, ıslıklandım da... Ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım. Çünkü ben futbolu sokaklarda, tertemiz duygularla sevdim. Futbolcular, profesyoneller, yöneticiler... Biz bugün varız yarın yokuz; baki olan her şartta bu kutsal formanın arkasında olan camiadır. Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk sizin desteğinizle gelecek çünkü. Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok bizim. Çünkü biz birlikte daha güzeliz."

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