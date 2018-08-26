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Tolga Zengin'den genç kalecilere destek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecübeli file bekçisi Tolga Zengin, Antalyaspor karşılaşması öncesi genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na destek verdi.

Tolga Zengin'den genç kalecilere destek

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan karşılaşmasında sakatlanan ve Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibin genç kalecileri Utku Yuvukuran ve Ersin Destanoğlu'na sosyal medya üzerinden destek oldu.

Genç kalecilerle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" notunu düştü.

Tolga Zengin


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Anahtar Kelimeler:
tolga zengin Utku Yuvakuran Ersin Destanoğlu

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