Tolga Zengin'den genç kalecilere destek

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan karşılaşmasında sakatlanan ve Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibin genç kalecileri Utku Yuvukuran ve Ersin Destanoğlu'na sosyal medya üzerinden destek oldu.
Genç kalecilerle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" notunu düştü.
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