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Tolgahan Sayışman yapımcı olarak ilk dizisini çekiyor

04.03.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman yapımcı olarak ilk dizisini çekiyor

Tolgahan Sayışman, oyunculuktan sonra yapımcılıkta şansını denemek için kolları sıvadı. Gençlere fırsat vermek isteyen Tolgahan Sayışman, internet dizisi hazırlıklarına başladı.

Son olarak Şeref Sözü ve Şampiyon gibi dizlerde boy gösteren Tolgahan Sayışman bu sefer şansını yapımcılıkta deneyecek. En son Şeref Sözü dizisiyle izleyiciyle buluşan ancak dizinin 4. bölümde final yapmasıyla takipçilerini üzen Tolgahan Sayışman geçen yıllarda kurduğu Han Medya Yapım'ın ilk projesini çekmek için kolları sıvadı.

YAPIMCI OLARAK İLK DİZİSİ: LİMİT

Sayışman "Limit" adlı internet dizisinin hazırlıklarına başladı. tv100'ün haberine göre; oyuncu çok sayıda genç yeteneğe fırsat tanıyacağı diziyi Denizli'de çekecek.

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Tolgahan Sayışman
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