Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

