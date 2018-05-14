SPOR

Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Osmanlıspor maçında ilk yarının son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun tedavisine başlandı.

Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş tolgay arslan

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