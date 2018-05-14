Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!
Fenerbahçe için Davide Ospina iddiası
Roberto Mancini'nin sözleşmesi feshedildi!
Burak Yılmaz geri dönüyor! İşte kazanacağı para
Dünya bu transferi konuşacak
Tam bir fenomen
Dick Advocaat geri dönüyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi
İbrahim Üzülmez: Beşiktaş gel derse hazırım
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum