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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2020 23:24 | Son Güncelleme

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, sezon başında İtalya'nın yolunu tuttu. Udinese forması giyen Tolgay, Türkiye kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 'devre arasında dürüm yedi' şeklindeki haberlerle gündeme gelen Tolgay, bu iddiaya cevap verdi.

Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Sezon başında Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, beIN Sports'ta Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan ayrılığını, Türkiye'de yaşadıklarını ve İtalya'da yeni takımıyla son durumunu anlattı.

"Udinese'de benden gol ya da asist beklemiyorlar" diyen Tolgay, "Burada görevimi yapıyorum. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Baskı çok başka." dedi.

"NASIL DÜRÜM YİYEBİLİRSİN!"

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden dürüm olayı hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin. İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN BENİ DESTEKLEDİLER"

Tolgay, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar." dedi.

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"BEŞİKTAŞ'TA HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasına de değinen Tolgay, "Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?

"Türkiye'den çok teklif geldi ama ayrılmak istedim." diyen başarılı futbolcu, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra üzerimde çok baskı hissettim. Türk oyuncu için ülkede büyük bir takımda oynamak kolay değil. Böyle bir ligde oynama fırsatım oldu, burada gelişeceğimi düşündüm ve Türkiye'yi bıraktım." dedi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli Takım kapıları kapandı mı?sorusuna Tolgay, "Menajerim ve ben çok uğraştık, FIFA'da birkaç davaya girdik ama başaramadık. Nasip olmayacak gibi gözüküyor, milli takımı destekliyorum, inşallah başarılar gelir. İlk olarak Türkiye için oynamıştım, sonra ümit milli takım için Almanya'ya geçtim. Eski menajerim ve ben A Milli olana kadar değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle değilmiş maalesef. Bu yüzden benim için Milli Takım kapısı kapandı" ifadelerini kullandı.


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