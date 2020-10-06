Tolgay Arslan'dan Galatasaray sorusuna cevap

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Tolgay Arslan, Radyospor'un konuğu oldu
Takımına güvendiğini söyleyen Arslan, "Udinese'de ben dahil geç gelen oyuncular oldu. Sakatlarımız da var. Ama genel olarak iyi bir takımız. Bu iki hafta bizim için ilaç gibi gelecek. İyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Görüntü bu şekilde." dedi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 'Galatasaray'dan teklif aldın mı?' sorusunu yanıtlayan Tolgay Arslan, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya gitmiştim ve telefonumu kapatmıştım. İdmanlarımı yapıyordum. Menajerimle konuştum ve bana Udinese'den bahsetti ve hemen onayladım. Kararımı çok net ve çabuk verdim. Türkiye'den başka takımların tekliflerini düşünmedim." diyerek sözlerini tamamladı.
İtalya'ya alışması gerektiğini söyleyen Tolgay Arslan, "Futbolu Almanya'da öğrendim. Sağ olsun Beşiktaş sayesinde Şampiyonlar Ligi de oynadım. İtalya'ya da alışmam gerekiyor. İlk iki maçımı Udinese'de hemen oynadım, ani gelişti. Alışmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in yeni sezonunu yorumlayan tecrübeli futbolcu, "Süper Lig'de bu sezon yalnızca Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyebildim. Takımlar ilk haftalarda çok büyük risklere girmiyor. Ama Anadolu takımları artık kolay değil. Anadolu takımları eskisi gibi değil. Son yıllarda çok iyi işler yapıyorlar. İyi mücadele veriyorlar. Yine de Anadolu'dan bir şampiyonun çıkmasını zor görüyorum." şeklinde konuştu.
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