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Tolgay Arslan'dan ilginç transfer! İtalya'dan Avustralya'ya gitti! 'Bir gün burada oynayacağımı biliyordum'

15.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya ekibi Melbourne City, İtalya'nın Udinese takımından Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Arslan, "Türkiye'de Beşiktaş'ta oynarken içimden bir ses, 'Bir gün Avustralya'da oynayacağım' diyordu. Üç çocuğum var ve aile olarak Udinese'den sonra yeni bir şeyler yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan'dan ilginç transfer! İtalya'dan Avustralya'ya gitti! 'Bir gün burada oynayacağımı biliyordum'

Melbourne City Kulübü, Udinese'deki sözleşmesinin sonuna gelen Tolgay ile 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

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Borussia Dortmund'un altyapısında yetiştikten sonra profesyonel kariyerine Hamburg'da başlayan Almanya doğumlu Türk futbolcu, daha sonra Alemannia Aachen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydi. Beşiktaş'ta iki lig şampiyonluğu yaşayan Tolgay, 2020'de Udinese'ye transfer oldu. Üç sezon forma giydiği Udinese'de 101 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol kaydetti.

"BİR GÜN AVUSTRALYA'DA OYNAYACAĞIM' DİYORDUM"

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Transfer açıklamasında görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'de Beşiktaş'ta oynarken içimden bir ses, 'Bir gün Avustralya'da oynayacağım' diyordu. Üç çocuğum var ve aile olarak Udinese'den sonra yeni bir şeyler yapmaya karar verdik. Avustralya'ya gelme kararından çok memnunum. Benim için 'Melbourne ya da hiç' durumu vardı. Melbourne City'nin oyun stilini ve maçları domine etme şeklini seviyorum. Melbourne'de üç amcam var. Bu yüzden burada zaten küçük bir ailem olacak. City'de iyi bir aile ortamı var. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.


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