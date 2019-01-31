Fenerbahçe Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Bu sezon Beşiktaş forması ile 16 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 1 gollük katkı sağlamıştı.
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