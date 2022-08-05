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Tolgay Arslan kimdir? Konyaspor, Tolgay Arslan’ı transfer mi etmek istiyor?

05.08.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un Tolgay Arslan'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Tolgay Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Konyaspor, Tolgay Arslan’ı transfer mi etmek istiyor? İşte ünlü futbolcunun hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin merak edilenler...

Tolgay Arslan kimdir? Konyaspor, Tolgay Arslan’ı transfer mi etmek istiyor?

Konyaspor'un Tolgay Arslan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. Futbolseverler basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında "Tolgay Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?", "Konyaspor, Tolgay Arslan’ı transfer mi etmek istiyor?" soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. Detaylar haberimizde...

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

Tolgay Arslan 16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya, Paderborn'de dünyaya geldi.

Tolgay Arslan, futbola 4 yaşında doğduğu şehrin takımlarından biri olan SC Grün-Weiß Paderborn'da başlamıştır.

Tolgay Arslan'ın altyapı kariyeri:

1994-2003 SC Grün-Weiß Paderborn

2003-2009 Borussia Dortmund

TOLGAY ARSLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tolgay Arslan'ın profesyonel futbol kariyeri:

2009-2014 Hamburg
2010-2011 → Aachen (kiralık)
2015-2019 Beşiktaş
2019-2020 Fenerbahçe
2020- Udinese

Tolgay Arslan'ın milli takım kariyeri:

2009 Türkiye U-19
2010 Türkiye U-21
2011 Almanya U-20
2012-2013 Almanya U-21

KONYASPOR TOLGAY ARSLAN'I TRANSFER Mİ ETMEK İSTİYOR?

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen ve sonrasdında İtalya’ya transfer olan Tolgay Arslan’ın yeni sezon öncesinde Süper Lig’e geri dönebileceği öne sürüldü.

Tolgay’ Arslan'ın Konyaspor ile görüşme halinde olduğu konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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