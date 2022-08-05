Tolgay Arslan kimdir? Konyaspor, Tolgay Arslan’ı transfer mi etmek istiyor?

Konyaspor'un Tolgay Arslan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. Futbolseverler basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında "Tolgay Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?", "Konyaspor, Tolgay Arslan’ı transfer mi etmek istiyor?" soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. Detaylar haberimizde...
Tolgay Arslan 16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya, Paderborn'de dünyaya geldi.
Tolgay Arslan, futbola 4 yaşında doğduğu şehrin takımlarından biri olan SC Grün-Weiß Paderborn'da başlamıştır.
Tolgay Arslan'ın altyapı kariyeri:
1994-2003 SC Grün-Weiß Paderborn
2003-2009 Borussia Dortmund
Tolgay Arslan'ın profesyonel futbol kariyeri:
2009-2014 Hamburg
2010-2011 → Aachen (kiralık)
2015-2019 Beşiktaş
2019-2020 Fenerbahçe
2020- Udinese
Tolgay Arslan'ın milli takım kariyeri:
2009 Türkiye U-19
2010 Türkiye U-21
2011 Almanya U-20
2012-2013 Almanya U-21
Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen ve sonrasdında İtalya’ya transfer olan Tolgay Arslan’ın yeni sezon öncesinde Süper Lig’e geri dönebileceği öne sürüldü.
Tolgay’ Arslan'ın Konyaspor ile görüşme halinde olduğu konuşuluyor.
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