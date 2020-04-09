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  4. Tom Brady itirafıyla olay oldu! Gisele Bündchen ile evliliğinden memnun değilmiş

Tom Brady itirafıyla olay oldu! Gisele Bündchen ile evliliğinden memnun değilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, katıldığı bir programda, eşi ile evliliklerinden memnun olmadığını söyledi.

Tom Brady itirafıyla olay oldu! Gisele Bündchen ile evliliğinden memnun değilmiş

Dünyaca ünlü eski model Gisele Bündchen ile 2009 yılından bu yana evli olan Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady, katıldığı bir radyo programında, evliliğinden memnun olmadığını ve işleri düzeltmek için evlilik danışmanına gittiklerini itiraf etti.

“Birkaç yıl önce, aile için üzerime düşeni yaptığımı hissetmiyordu. Bütün sezon futbol oynayacağımı biliyordu ve o ise evle ilgilenecekti. Bir gün ‘Peki ne zaman ev için bir şeyler yapacaksın? Çocukları ne zaman okula götüreceksin?’ dedi” diyen Brady, mutsuzluğunun gözlerini açtığını söyledi ve şöyle devam etti:

giseleinstagram

“Evliliğimizin büyük bir kısmında kendimi kontrol etmek zorunda kaldım çünkü ‘Ben de hedeflerim ve hayallerim vardı."

Çift şu an evliliklerine devam ediyor. Boşanma kararı almamalarında Gisele’in eşi Tom’a yazdığı mektubun da çok etkisi olmuş. Brady mektup hakkında şöyle konuştu: “Aslında bana bir mektup yazdı ve bana karşı çok düşünülmüş bir mektuptu. Hala duruyor, onu bir çekmecede tutuyorum ve okuyorum.”

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Tom Brady, gisele bündchen,

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