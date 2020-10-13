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Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri için Roma'da

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Tom Cruise'un başrolde oynadığı Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin çekimleri İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor. Gelen fotoğraflar filmin çekim tekniklerini gözler önüne seriyor.

Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminde Tom Cruise ile başrolü paylaşan aktris Hayley Atwell'in rol aldığı sahne, Roma'nın ünlü Fori Imperiali Bulvarı'nda kurulan bir alanda çekildi.

TOM CRUISE DUBLÖR KULLANMIYOR

Film için daha önce kâh hızlı giden trenin tepesinde, kâh paraşütle atlarken objektiflere yansıyan ve dublör kullanmayan Cruise, bu defa otomobil ve motosiklet kullandığı sahnelerin çekiminde yer aldı. Cruise'un çekimlere ara verilir verilmez maskesini takarak corona virüs salgınına karşı önlem alması dikkat çekti.

Sahnede bir motosiklet ve özel kuvvetlere ait aracın yanı sıra siyah bir BMW M5 ve birkaç İtalyan polis arabası bulunuyordu ve kovalamaca bu bölgede yaşanıyordu.

Aksiyon sever milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği Görevimiz Tehlike serisinin 7'incisinin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor ve filmin Kasım 2021'in sonlarında gösterime girmesi bekleniyor.

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