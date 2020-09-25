Tom Cruise hakkında bomba iddia: 'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'

2021 yılında uzaya gitmeye hazırlanan Tom Cruise hakkında, Scientology tarikatının lideri olarak yetiştirildiğine dair bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü Hollywood yıldızının Scientology tarikatının lideri David Miscavige'e bir şey olursa onun yerine geçeceği iddia edildi
Scientology tarikatı, oyuncu Leah Remini’nin ünlü tarikat üyelerine dair yaptığı açıklamalarının ardından dikkatleri üzerine çekmişti. Yaklaşık 30 yıl önce tarikattan ayrılan Remini, Tom Cruise'a dair, "Bu adam, kendi kızını bile yıllarca görmemiş biri. İnsanların onu 'iyi biri' gibi görmesini sağlıyor olabilir ama buna inanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Micky.com'un haberine göre şimdi de Tom Cruise'un tarikatın lideri olmak üzere yetiştirildiği öne sürüldü.
Tom Cruise'un Scientology'le bağına dair konuşan tarikatın eski üst düzey üyesi Joey Chait, Cruise’un Scientology tarikatından kaçamayacağını söylemişti. Eğer tarikatın liderine bir şey olursa yerine Hollywood yıldızı geçecek.
Chait şunları söyledi:
*(Miscavige) Tom’u yetiştiriyordu ve kamuoyuna Tom’un tanıdığı en sadık Scientology müridi olduğunu söylüyordu.
Öte yandan "Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief" isimli kitabın yazarı Lawrence Wright, Cruise’un tarikatla bir milyar yıllık hizmet sözleşmesi imzaladığını söyledi. *
Bununla birlikte Remini daha önce verdiği röportajda Cruise’un eski eşi Katie Holmes’e dair de konuşmuştu. Remini, "Katie’yi (Scientology) döneminden tanıyorum ve zihni Tom’un dünyasından çok fazla etkilenmiş görünüyordu ancak zaman geçtikçe neden öyle olduğunu anladım, kızını koruyordu. Kızını korumak için ortada bir tür anlaşma olduğunu varsayıyorum" diye belirtmişti.
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