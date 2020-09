Tom Cruise hakkında bomba iddia: 'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'

Öte yandan "Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief" isimli kitabın yazarı Lawrence Wright, Cruise’un tarikatla bir milyar yıllık hizmet sözleşmesi imzaladığını söyledi. *

Bununla birlikte Remini daha önce verdiği röportajda Cruise’un eski eşi Katie Holmes’e dair de konuşmuştu. Remini, "Katie’yi (Scientology) döneminden tanıyorum ve zihni Tom’un dünyasından çok fazla etkilenmiş görünüyordu ancak zaman geçtikçe neden öyle olduğunu anladım, kızını koruyordu. Kızını korumak için ortada bir tür anlaşma olduğunu varsayıyorum" diye belirtmişti.