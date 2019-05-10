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Tom Ellis Lucifer'ın 4. sezonunda çırılçıplak!

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 10.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

Lucifer dizisinin yakışıklı oyuncusu Tom Ellis 4. sezon için çok cesur davrandı. Yakışıklı oyuncu yeni sezonda çırılçıplak bir şekilde hayranlarının karşısına çıkacak.

Tom Ellis Lucifer'ın 4. sezonunda çırılçıplak!

Fox’un iptali ardından Netflix tarafından kurtarılan Lucifer 4. sezon tüm hızıyla başladı. Dizinin başrol oyuncusu Tom Ellis yeni sezondaki cesur halleriyle hayranlarının gönlünü fethetti.

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Lucifer'in yakışıklı oyuncusu Ellis bu sezonda tamemen çıplak haliyle olay oldu. 40 yaşındaki oyuncu 2015'ten beri oynadığı dizide ilk defa bu kadar cesur bir sahneyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

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Çıplaklar kampında yer alan sahnelerde imalı şekilde yerleştirilen ürünler de takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Tom Ellis çıplak haliyle 4. sezonun 6. bölümünde izleyicinin karşısına çıkacak.

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Tom Ellis Lucifer Lucifer 4. sezon

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