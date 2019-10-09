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Tom ve Jerry filmi 2021’de sinemalarda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

Bie çizgi film klasiği olan Tom ve Jerry beyaz perdeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu kesinlik kazanan filmin vizyon tarihi 2021.

Tom ve Jerry filmi 2021’de sinemalarda

Warner Bros. stüdyoları bir çizgi film klasiği olan Tom ve Jerry’nin sinema filminin hazırlıklarına başladıklarını geçtiğimiz sene müjdelemişlerdi. O zamandan bu zamanda pek bir haber alamadığımız projeyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Tom ve Jerry’le ilgili detayları filmin başrolünü de üstlenen Chloë Grace Moretz açıkladı. Moretz, yaklaşmakta olan Tom ve Jerry filminin daha önceki tüm canlı aksiyon ve animasyon karakterlerin birleşiminden farklı olacağını söyledi.

'HEYECAN VERİCİ'

Screen Rant’a konuşan genç oyuncu, projenin inanılmaz derecede heyecan verici olduğunu ve daha önce hiç görmediğiniz bir teknikle hazırlandığını dile getirdi. Canlı aksiyon ve animasyon formatını sorunsuz şekilde bir araya getirecek filmin ayrıca günümüz yapımlarından farklı olacağını sözlerine ekledi. Tom ve Jerry, günümüz canlı aksiyon ve animasyon filmlerine göre hem biraz daha karikatürize hem de daha gerçekçi bir şekilde tasarlanacak.

Tim Story tarafından yönetilecek filmde, Moretz’in yanı sıra Ken Jeong, Michael Peña ve Rob Delaney gibi isimler yer alıyor. Hikaye detayları henüz belli olmayan filmin; Kayla (Chloë Grace Moretz) adlı düzenine oldukça düşkün bir karakterin, kendisini Tom ve Jerry’nin sonsuz rekabetinin ortasında bulmasıyla başına gelenleri izleyeceğimiz bir yapım olacağı konuşuluyor. Henüz tam adı açıklanmayan Tom ve Jerry filminin 16 Nisan 2021’de vizyonda olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tom ve Jerry Chloë Grace Moretz

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