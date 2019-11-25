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'Antalya'yı yukarı taşıyacağız'

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 22:45 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

'Antalya'yı yukarı taşıyacağız'

Süper Lig’in 12’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.

Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, “Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor’u yukarıya taşıyacağız” dedi.

Tomas, Tarik Çamdal’ın performansından ise memnun olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Stjepan Tomas

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