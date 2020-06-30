Tommaso Berni kimdir? Hiç oynamadı ama...

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'in formasını giyen 37 yaşındaki kaleci Tommaso Berni, istatistikleri ile dikkat çekiyor. Inter altyapısından yetişen, kariyeri boyunca Lazio, Torino, Sampdoria gibi takımların formasını giyen Tommaso Berni, 2014 yılından bu yana Inter kadrosunda yer alıyor. Takımın üçüncü kalecisi olan ve geride kalan 6 yılda hiç forma giyemeyen Berni, buna rağmen 2 kırmızı kart gördü. Berni'nin bu istatistiği futbolseverlerin dikkatini çekti.

Tommaso Berni kimdir?

Berni, 6 Mart 1983 tarihinde Floransa'da dünyaya geldi. Kentin takımı Fiorentina altyapısında futbola ilk adımlarını atan Berni, ardından Inter altyapısına geçti.

Inter'de A takıma yükselemeyen Tommaso Berni, 2002'de Wimbledon'a 2003'te ise Ternana'ya transfer oldu. 2007 yılına kadar bu takımda forma giyen Berni, burada takımın önemli isimlerinden biri oldu. 2007 yılında ise yedek kaleci arayışına başlayan Lazio, Berni'ye imza attırdı. Bu transfer Berni için ödenen ilk ve tek bonservis oldu. Lazio bu transfer için 1,5 milyon avro ödedi.

İki sezon burada ikinci kaleci olan Berni, 2009'da Salernitana'ya kiralandı, 2011 yılında ise bedelsiz olarak Portekiz'in Braga takımına imza attı. Burada bir sezon kalan Berni, ertesi sezon Sampdoria'ya, bir sezon sonra Torino'ya ve 2014'te ise altyapısında yetiştiği Inter'e imza attı.

Berni, 2014'te transfer olduğu Inter'de geride kalan 6 yılda hiçbir maçta forma giyemedi.

