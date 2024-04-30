YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Salata Tarifleri
    4. Ton balıklı salata tarifi: Ton balıklı salata nasıl yapılır?

    Ton balıklı salata tarifi: Ton balıklı salata nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 11:53
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hafif bir öğün hazırlamak istiyorsanız ve az vakitte hızlıca yapılabilecek bir lezzet arıyorsanız aşağıda verdiğimiz ton balıklı salata tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Bu tarif hem çok lezzetli hem de yapım aşamaları son derece pratik.

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 455kal

    Aşağıda ton balıklı salata tarifi için gerekli olan malzemelerin listesini ve tarif aşamalarını görebilirsiniz. Arzunuza ve kişi sayınıza göre tarif için verilen malzemelerde miktar değişikliği yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Yarım demet marul
    • 3 dal taze soğan
    • 1 kase dereotu ya da maydanoz
    • 4 küçük domates
    • 1 salatalık
    • 1 kapya biber
    • 2 konserve ton balığı
    • Sosu:
    • Yarım limon suyu
    • 2 kaşık elma sirkesi
    • 4 kaşık zeytinyağı
    • 1 kaşık hardal
    • Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

    TARİF

    • Salata malzemelerini küçük küçük doğrayın ve bir kaseye alın.
    • Ayrı bir kapta sos malzemelerini karıştırın.
    • Salata kasesinde iki karışımı birleştirip karıştırın.


    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?
    Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?
    Milkshake tarifi: Milkshake nasıl yapılır?Milkshake tarifi: Milkshake nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    ton balıklı salata tarifi tarifi
    En Çok Okunan Haberler
    Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

    Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

    Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

    Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

    Kıdem tazminatı için tehdit gibi sözler!

    Kıdem tazminatı için tehdit gibi sözler!

    Ünlü siyasetçi ile evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

    Ünlü siyasetçi ile evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

    Dünyanın konuştuğu davaya Türkiye müdahil oluyor

    Dünyanın konuştuğu davaya Türkiye müdahil oluyor

    Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

    Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.