Ton balıklı salata tarifi: Ton balıklı salata nasıl yapılır?

Hafif bir öğün hazırlamak istiyorsanız ve az vakitte hızlıca yapılabilecek bir lezzet arıyorsanız aşağıda verdiğimiz ton balıklı salata tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Bu tarif hem çok lezzetli hem de yapım aşamaları son derece pratik.
Aşağıda ton balıklı salata tarifi için gerekli olan malzemelerin listesini ve tarif aşamalarını görebilirsiniz. Arzunuza ve kişi sayınıza göre tarif için verilen malzemelerde miktar değişikliği yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Yarım demet marul
3 dal taze soğan
1 kase dereotu ya da maydanoz
4 küçük domates
1 salatalık
1 kapya biber
2 konserve ton balığı
Sosu:
Yarım limon suyu
2 kaşık elma sirkesi
4 kaşık zeytinyağı
1 kaşık hardal
Birer çay kaşığı tuz ve karabiber
TARİF
Salata malzemelerini küçük küçük doğrayın ve bir kaseye alın.
Ayrı bir kapta sos malzemelerini karıştırın.
Salata kasesinde iki karışımı birleştirip karıştırın.
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