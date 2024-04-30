Ton balıklı salata tarifi: Ton balıklı salata nasıl yapılır?

Aşağıda ton balıklı salata tarifi için gerekli olan malzemelerin listesini ve tarif aşamalarını görebilirsiniz. Arzunuza ve kişi sayınıza göre tarif için verilen malzemelerde miktar değişikliği yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Yarım demet marul

3 dal taze soğan

1 kase dereotu ya da maydanoz

4 küçük domates

1 salatalık

1 kapya biber

2 konserve ton balığı

Sosu:

Yarım limon suyu

2 kaşık elma sirkesi

4 kaşık zeytinyağı

1 kaşık hardal

Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

TARİF Salata malzemelerini küçük küçük doğrayın ve bir kaseye alın.

Ayrı bir kapta sos malzemelerini karıştırın.

Salata kasesinde iki karışımı birleştirip karıştırın.







