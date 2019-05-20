Toni Garrn Cannes'da boy gösterdi

Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler festival için en iddialı kostümleriyle ortalarda süzülüyor...

Geçtiğimiz gün galası yapılan The Hidden Life filmine ünlüler yine akın etti.

Galanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Leonardo DiCaprio eski sevgilisi model Toni Garrn oldu.

Beyaz elbisesiyle kırmızı halıda bir kuğu gibi süzülen Garrn oldukça derin bacak dekoltesiyle şovunu yaptı.

Zaman zaman yırtmacıyla zor anlar yaşayan Garrn tüm dikkatleri üzerine çekti.

