Top çizgiyi geçti mi? Okan Buruk, maç sonunda ne demek istedi? "Maç oynanırken bilgisini aldık..."

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'un maçı 3-3 yaptığı gol hakkında flaş ifadeler kullandı.

"TOPUN DIŞARIDAN ÇEVRİLDİĞİ BİLGİSİNİ ALDIK"

Trabzonspor'un attığı 3. golün iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük. Maç oynanırken bunun bilgisi de bize geldi. Maçın içerisinde de, topun dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık." dedi.

"DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK"

Buruk, "Ofansta daha iyisini yapabilirdik, daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Ozan da orta sahadan destek verdi. İyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor belki de en iyi performansını sergiledi. Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Puan farkını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.