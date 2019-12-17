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Top Gun: Maverick filminin Türkçe alt yazılı yeni fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

26 Haziran 2020’de vizyona girecek olan Top Gun: Maverick filminin Türkçe alt yazılı yeni fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Joseph Kosinski yönetmenliğindeki Top Gun: Maverick filminin Türkçe alt yazılı yeni fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

34 yıl aradan sonra gelen devam filminin başrolünde yeniden Tom Cruise yer alıyor. Filmde Cruise’a Oscar ödüllü Jennifer Connely, 4 Oscar adaylığı bulunan usta aktör Ed Harris, Val Kilmer, Monica Barbaro, Miles Teller ve Jon Hamm eşlik edecek.

TOP GUN: MAVERICK KONUSU

Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar. Kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için eğitirken bulur.

Belirsiz bir gelecekle ve geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Maverick, en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.

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Top Gun: Maverick, 26 Haziran 2020 tarihinde sinemalarda.


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