Topa öyle bir vurdu ki... Uzun yıllar akıllardan çıkmayacak! Victor Osimhen'den jeneriklik röveşata!

Milli ara dönüşü Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'un konuğu oldu. Galatasaray Icardi'nin iki, Osimhen'in ise bir gol kaydettiği maçı 3-0 kazandı. Karşılaşmaya Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kaydettiği gol damgasını vurdu.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanan ve 3-3 biten maçın ilk yarısında sakatlanan Victor Osimhen sakatlığını atlatarak, Antalyaspor karşısında 78. dakikada oyuna dahil oldu.

GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

İcardi yerini oyuna giren Osimhen, girer girmez ilk pozisyonda golünü kaydetti ancak gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

JENERİKLİK RÖVAŞATA

Mücadelenin duraklama dakikalarında kullanılan serbest vuruş sonrası sıra dışı bir gole imza attı. Maçın skorunu belirleyen Nijeryalı golcü, jeneriklik bir röveşata golü kaydetti. Aynı zamanda bu harika golle birlikte ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.