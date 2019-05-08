YEMEK

Toplaması sabır istiyor! Kansere karşı koruma sağlıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, doğada bulunan ve yabani otlar arasından kesici alet yardımıyla tek tek toplanan Madımak bitkisinin, antioksidan özelliği ile kansere ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını söyledi.

Toplaması sabır istiyor! Kansere karşı koruma sağlıyor

Sivas ve çevresinde sofraların vazgeçilmezi olan doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisinin hasadına başlandı. Toplanması sabır ve emek gerektiren Madımak hasadı için özellikle kadınlar kır ve harman yerlerine akın etti. Kadınlar bir cerrah hassasiyetiyle yabanı otlar arasından seçerek Madımak yapraklarını tek tek topluyor. Mayıs ayında hasadı gerçekleştirilen Madımak bitkisi yaz aylarında öğütülüp kurutulurken yılın 12 ayı çeşitli yemekler yapılarak tüketiliyor.

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Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu Madımak bitkisinin doğada kendiliğinden yetiştiğini, antioksidan özelliğiyle kansere karşı ve sodyum oranlarının düşüklüğü nedeni ile tansiyon hastaları faydalı bir bitki olduğunu belirtti. Erdoğu, “İlkbaharın gelmesiyle beraber özellikle bizim gibi İç Anadolu'da ısınma biraz geç oldu ve doğa daha yeni uyanıyor. Bu dönemde doğada çok yoğun bir endemik bitki gelişmesi söz konusu. Özellikle bu yörelerde madımak, kazayağı, yemlik gibi bitkiler yoğun bir şekilde yetişiyor. Bu gıdalarla ilgili yapılmış olan çalışmalarda, bitkideki sodyum oranlarının düşüklüğü nedeniyle tansiyon hastaları için faydalı bir gıda maddesidir. Antioksidan özellikleri nedenleriyle kansere karşı koruyucu bir bitkidir. Biz bu gıdaları temiz bir şekilde toplandıktan sonra, temiz bir şekilde tüketirsek herhangi bir yan etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Sadece kan sulandırıcı kullanan hastaların bu gıdaları kullanırken dikkatli etmelerini tavsiye ediyoruz. Madımak bitkisi İç Anadolu yemek kültüründe yoğun bir şekilde yer alır. Sivas mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Bu gıdanın taze olarak tüketilmesi, salatasının yapılması hem de konserve şeklinde tüketilmesi uygulanılan bir yöntemdir" dedi.

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“Tüketilmesi kalp sağlığı ve kansere karşı önemli”

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Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu Madımak bitkisinin tüketilmesinin hem kalp sağlığı açısından hemde kansere karşı koruyuculuğu açısından önemli olduğunu belirterek, “Tüketilmesi hem kalp sağlığı açısından hemde kanser koruyuculuğu açısından oldukça önemli. Sigara içiciliği, yaşlılık, güneş ışığına maruz kalma ve yediğimiz gıdalar vücudumuz da kanser için zemin oluşturur. Oksidan maddeler üretiyorlar. Bunlara karşı korunmanın yollarından biride sağlıklı beslenmek, bu sağlıklı beslenmenin içerisinde antioksidan dediğimiz gıdaların tüketilmesi bizi oksidan maddelere karşı koruyor" dedi.

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