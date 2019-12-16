Toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor

Huawei nova 5T, 7.87mm kalınlıkta ve 174 gram ağırlıkta. Çoğunlukla tek elde kullanıma uygun, köşelerden yumuşatılmış premium bir tasarımı var. İnce çerçeveleri ve cam yüzeyiyle gerçekten göz okşuyor, ancak pek çok cam tasarımlı telefonda olduğu gibi bu telefon da kısa sürede kir ve parmak izi tutabiliyor.

Ürünün dikkat çekici tasarım detaylarına bakacak olursak, arka cam yüzeyde nova logosunun desen olarak kullanıldığını ve gelen ışığa göre farklı renk geçişleriyle ortaya hoş görüntülerin çıktığını söyleyebiliriz. Ve tabii arkada yapay zeka destekli 4 kameralı sistem de merak uyandırıcı.

Ön tarafa geldiğimizde ise, selfie kameranın sol üst köşeye konumlandırıldığını ve çerçevelerinde oldukça ince olduğunu görüyoruz. Huawei, bu modelinde parmak izi okuyucu sensörü ekrana yedirmemiş, arka tarafta da konumlandırmamış. Sensör, sağ yan tarafta yer alıyor ve baş parmağınızı kullanarak rahatlıkla kilidi kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca ürünün yüz tanıma sistemi de var ve iyi çalışıyor.

6.26 İNÇ DEĞERDE IPS LCD EKRAN