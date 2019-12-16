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Toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Toplamda 5 kameraya sahip olan Huawei nova 5T, özellikle tasarım detaylarıyla pek çok kullanıcıyı etkileyeceğe benziyor. Huawei’nin son dönemdeki dikkat çekici akıllı telefon modellerinden nova 5T, bu incelememizin konuğu oluyor. Şık tasarıma, büyük ekrana ve toplamda 5 kameraya sahip olan Huawei nova 5T, özellikle tasarım detaylarıyla pek çok kullanıcıyı etkileyeceğe benziyor.

Toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor

Huawei nova 5T, 7.87mm kalınlıkta ve 174 gram ağırlıkta. Çoğunlukla tek elde kullanıma uygun, köşelerden yumuşatılmış premium bir tasarımı var. İnce çerçeveleri ve cam yüzeyiyle gerçekten göz okşuyor, ancak pek çok cam tasarımlı telefonda olduğu gibi bu telefon da kısa sürede kir ve parmak izi tutabiliyor.

Ürünün dikkat çekici tasarım detaylarına bakacak olursak, arka cam yüzeyde nova logosunun desen olarak kullanıldığını ve gelen ışığa göre farklı renk geçişleriyle ortaya hoş görüntülerin çıktığını söyleyebiliriz. Ve tabii arkada yapay zeka destekli 4 kameralı sistem de merak uyandırıcı.

Ön tarafa geldiğimizde ise, selfie kameranın sol üst köşeye konumlandırıldığını ve çerçevelerinde oldukça ince olduğunu görüyoruz. Huawei, bu modelinde parmak izi okuyucu sensörü ekrana yedirmemiş, arka tarafta da konumlandırmamış. Sensör, sağ yan tarafta yer alıyor ve baş parmağınızı kullanarak rahatlıkla kilidi kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca ürünün yüz tanıma sistemi de var ve iyi çalışıyor.

6.26 İNÇ DEĞERDE IPS LCD EKRAN

Telefonda 6.26 inç değerde IPS LCD ekran var. FHD+ çözünürlük sunan ekran, iyi bir parlaklık düzeyine sahip ve hem iç hem de dış mekanlarda iyi deneyimler sunuyor. Bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak keyifli. Tabii ekran ayarlarına gittiğimizde göz konforu modunun da yer aldığını görüyoruz.

Kirin 980 işlemcisi, 128GB dahili depolama ve 6GB RAM’i bulunan ürün, Android 9 işletim sistemiyle geliyor. Üründe oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Özellikle Turbo modunun da aktifleştirilmesiyle örneğin PUBG gibi oyunları yüksek grafik seviyesinde, akıcı şekilde oynama şansınız oluyor.

TOPLAMDA 5 KAMERA

nova 5T’nin arka tarafında yapay zeka destekli 4 kamera var. Bunlardan bir tanesi 48MP değerde ana kamera. Diğeri, geniş açılı fotoğraflar için çalışan 16MP kamera. Bunlara ek olarak 2MP bokeh ve 2MP makro çekim kamerası mevcut. Dolayısıyla pek çok farklı çekim imkânınınz var. Kameraların gün ışığı performansı gayet iyi. Gece çekimleri için de özel bir mod var ve iyi sonuçlar çıkarıyor. Tabii gece çekiminde hem kalite hem de çekim hızının biraz düştüğünü söylemek gerek.
Ön tarafta yer alan 32MP değerdeki selfie kamera da gerek ışık hesaplaması gerekse de objelerin netlikleri gibi konularda iyi işler çıkararak net selfie’ler elde etmenizi sağlıyor. Tabii hem ön hem de arka kamerayla çektiğiniz fotoğraflar için pek çok düzenleme yapabiliyor, filtrelerden yararlanabiliyorsunuz.

NFC ve Bluetooth 5.0 gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran cihaz, hızlı şarj destekli 3750mAh pile sahip. Huawei’nin Super Charge teknolojisine sahip ürün, yaklaşık yarım saatte sıfırdan %50’ye kadar şarj olabiliyor ve tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor.

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