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Toplu kopya ortaya çıktı! AÖL'de 60 bin kişinin sınavı iptal edildi

16.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlayan AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Katılım gösteren 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Söz konusu öğrencilerin sınavda toplu halde kopya çektikleri belirlendi.

Toplu kopya ortaya çıktı! AÖL'de 60 bin kişinin sınavı iptal edildi

11 gün erişim süresi olan AÖL sınavıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu kapsamdac"AÖL iptal mi oldu?" sorusunu soranları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başladı.

NTV'de yer alan habere göre 11 gün erişim süresi olan sınavlara giren bazı öğrencilerin soruların fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekerek paylaştıkları belirlendi.

60 BİN ÖĞRENCİNİN SINAVI İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine sınav hareketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.

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AÖL

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