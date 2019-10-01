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Toplu taşımadaki yoğunluk tartışma konusu olmuştu! 'Kişisel alan ihlali...'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Toplu taşımalardaki yoğunluk, 50-75 santim aralığındaki fiziksel aura yani kişisel alan ihlaline neden oluyor. Bu da yoğunluğun yaşadığı toplu taşıma araçlarında kavgalara yol açıyor. Psikolog Töre Simge Korkut, “Birey diğer insanlara 50 ile 75 santim mesafeyi daha yakın tutarsa, istemediği bir birey o alana girerse, kendisini tedirgin, tehlikede ve şiddete meyilli bir konuma getirmiş oluyor" dedi.

Toplu taşımadaki yoğunluk tartışma konusu olmuştu! 'Kişisel alan ihlali...'

Metrobüs kullananlar ise toplu taşıma araçlarında ve duraklarında meydana gelen gerginliklerini nedenini yoğunluk olarak gösteriyor.

“TEDİRGİN, TEHLİKEDE VE ŞİDDETE MEYİLLİ"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Psikolog Töre Simge Korkut, “Başlıca sebebi fiziksel aura ihlali. Bu bir bireyin 50 ile 75 santim özel alana ihtiyaç duyma halidir. Günümüzde bilim insanları bunu çokça dile getiriyor. Eğer birey diğer insanlara 50 ile 75 santim mesafeyi daha yakın tutarsa, istemediği bir birey o alana girerse, kendisini tedirgin, tehlikede ve şiddete meyilli bir konuma getirmiş oluyor. Gerginliğin sebeplerinden birisi de bu. Özellikle metropollerde yaşayan insanlar için geçerli bir durum; sabah 6'da yola koyulup, saat 9'da iş yerine geçmeleri, saatler süren bir yolda burun buruna yolculuk yapılıyor. O gerginliği bir de iş yerine taşıyorlar. Fazla kalabalık ve trafik gürültüsü de etken. Toplu taşıma kullanmayan bir bireyi ele aldığımızda; yaya olarak geçtiğimiz bir yolda o trafik sesi bilincimiz dışında bize gönderdiği sinyal kaygı, hoşnutsuzluk ve gerilim oluyor. O bireyin bir de toplu taşıma içerisinde bulunduğunu varsayın; bu da gerginlik ve oldukça kaygı bozukluklarına sebebiyet verebiliyor" dedi.

psi

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“BİREYSEL OLARAK EN AZINDAN SAYGIMIZI YİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Psikolog Korkut, “Bunu önlemek için bireysel olarak en azından saygımızı yitirmemiz gerekiyor. Saygıdan kastım ise toplu taşımalarda özellikli engelli bireylere yaşlılara veya hamile insanlara bir şekilde yer vermek veya onların da oturma imkanını sağlamak. Ve fiziksel aura ihlaline de uyum sağlamak en önemlisi" şeklinde konuştu.

“SEFER SAYILARINDA SORUN YOK AMA HİZMETTE VAR"

Levent Akkaya, “Yoğunluktan ve tam iş saatlerinde metrobüs seferlerinin az olmasında dolayı olabilir. İş saatlerinde ek sefer çıkarmaları gerekiyorö dedi. Bir diğer metrobüs yolcusu ise araçların temizliğin de yapılmadığını belirterek, “Daha önce çalışan temizlik görevlileri şimdi çalışmıyorlar. Sefer sayılarında sorun yok ama hizmette var" diye konuştu.

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Bir kadın yolcu ise, “Kalabalık yani çok kültür farkı var İstanbul'da artık, çok kalabalık" ifadelerini kullandı.

Zekeriya Arıcı, ise “İnsanlar artık İstanbul'da birbirini hazmedemez olmuşlar, herkes bir sinir küpü. Birbirine sürtününce bile yanlış anlıyor insanlar, tahammülsüz olmuşuz birbirimize" dedi. (DHA)

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Psikolog Töre Simge Korkut toplu taşıma Metrobüs metrobüs yoğunluk

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu konularda psikologlar daha çok konuşmalı... Sosyal meseleler ve olumlu-olumsuz etkileri...
İstanbul iyi yönetilmiyor
senin tipini gören eminim 100 cm yine yaklaşmaz sana rahat ol sen
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