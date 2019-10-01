Metrobüsteki kadın ile erkek yolcunun kavgası saniye saniye kaydedildi

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltukta oturan erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.

(DHA)

