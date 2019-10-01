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Metrobüsteki kadın ile erkek yolcunun kavgası saniye saniye kaydedildi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.10.2019 08:19 | Son Güncelleme

Metrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltukta oturan erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mevzu nedir bilmiyorum ama kadının kekosu böyle olur oluyor heralde
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