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Toprağın altından bomba fışkırdı: Hepsi Kurtuluş Savaşı döneminden!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir vatandaşın tarla yakınındaki boş arazide bulduğu 2 patlamamış mühimmat paniğe sebep oldu. İlk incelemede mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirilirken, Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

Toprağın altından bomba fışkırdı: Hepsi Kurtuluş Savaşı döneminden!

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki tarlasının yakınındaki boş arazide bir vatandaş, toprak üzerinde 2 metal cisim fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, mühimmatların bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak çevrede önlem aldı.

Toprağın altından bomba fışkırdı: Hepsi Kurtuluş Savaşı döneminden! 1

Yapılan ilk incelemelerde, bulunan mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirildi. Patlamamış halde bulunan 2 mühimmatın, Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede yaşanan çatışmalardan kalmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Toprağın altından bomba fışkırdı: Hepsi Kurtuluş Savaşı döneminden! 2

Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, mühimmatların uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı Bursa bomba
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