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Dünya bu skandalı konuşuyor: 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı!

Belçika makamları, 11'i bu ülkede olmak üzere en az 199 çocuğun biyolojik babası olduğunu açıklayan Hollandalı sperm donörünün faaliyetlerine ilişkin inceleme başlattı.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı!

Hollanda kamu yayıncısı NOS ile NTR’nin ortak hazırladığı “Nieuwsuur” programının bu haftaki bölümünde "Simon" isimli sperm donörünün 121 çocuğun biyolojik babası olduğu ancak gerçek sayının daha yüksek olabileceği ortaya çıktı.

Simon'un çeşitli sperm bankalarına bağışta bulunduğu ancak faaliyetlerinin önemli bölümünü kliniklerin dışında yürüttüğü, internet üzerinden çocuk sahibi olmak isteyen kişilerle iletişime geçtiği, bu faaliyetleri yürütürken de "Jesse", "Johan", "Daan", "Sam" ve "Maarten" gibi farklı isimler kullandığı belirtildi.

Programa katılan kadınlardan bazıları, Simon'un, spermleriyle dünyaya gelen çocukların sayısı konusunda kendilerine gerçeği söylemediğini ileri sürdü.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı! 1

Programda Hollanda Sağlık Bakanlığının Simon'un çok sayıda kişiye sperm bağışladığından Ağustos 2017'den itibaren haberdar olduğu ancak o dönemde herhangi bir işlem yapılmadığı da iddia edildi.

AİLELERE GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA ÇOCUK SAYISINI EN AZ 199 OLARAK AÇIKLADI

Program sonrası 43 yaşındaki Hollandalı sperm donörü, çocukların ailelerine gönderdiği mektupta bağışları sonucu en az 199 çocuğun dünyaya geldiğini açıkladı.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı! 2

Simon, bu çocuklardan 172'sinin Hollanda'da, 11'inin Belçika'da, 15'inin Almanya'da, birinin ise başka bir Avrupa ülkesinde dünyaya geldiğini belirtti.

Simon, ayrıca sperm bağışlarının kapsamı konusunda geçmişte yeterince şeffaf davranmadığını kabul etti.

Ailelerin bu nedenle eksik veya yanlış bir tabloya sahip olduklarını ifade eden Simon, "insanlara yardım ettiğini düşündüğünü ancak davranışlarının sonuçlarını sonradan fark ettiğini" savundu.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı! 3

Simon, tüm sperm bağışlarını durdurduğunu ve bundan sonraki süreci çocukların çıkarlarını gözeterek yürütebilmek için profesyonel destek almak istediğini belirtti.

İddialar üzerine Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Hollandalı donörün Belçika'daki doğurganlık kliniklerinde veya resmi sistem dışında sperm bağışında bulunup bulunmadığı konusunda soruşturma başlattı.

Belçika'da bir donörün, sperm bağışlarının en fazla 6 aile tarafından kullanılmasına izin veriliyor.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı! 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Hollanda bebek baba donör çocuk
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