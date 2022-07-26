Toprak alkali metaller nedir? Toprak alkali metallerin özellikleri nelerdir?

Yapısal olarak yumuşak ve kolay şekillendirebilir özellikteki beyaz renkli alkali toprak metaller; berilyum, kalsiyum, radyum, baryum ve magnezyum elementlerinden oluşur. Doğada sık sık rastlanan bu element grupları ticari alanda oldukça değerlidir. Toprak alkali metallerin özellikleri genelde birbirleriyle benzerlik gösterir.
Periyodik tabloda grup elementlerinden olan toprak alkali metaller, sarı renk ile vurgulanır. Alkali metallerden daha az tepkimeye giren toprak alkali metaller hangi grupta yer alır? Bu element grubu periyodik tablonun baştan ikinci dikey sırasında yer alır. Yani 2A gruplu elementlerdir. Toprak alkali metaller; berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum, stronsiyum ve radyumdan oluşur.
Toprak alkali metallerin çoğu birbirleriyle benzer özelliklere sahiptir:
Periyodik çizelgenin ikinci tablosunda yer alan toprak alkali metallerin neredeyse hepsi doğada mevcuttur. Magnezyum içerdiği sülfat ve klorürden dolayı yer altı ve deniz sularında bulunur. Özellikle deniz suyunda en çok bulunan ikinci elementtir. Kalsiyumun doğada en sık rastlanan hali kalsiyum karbonattır.
Magnezyum; kolay şekil alabilme özelliğinden dolayı uçak sanayide, valiz yapımında, fotoğrafçılıkta, optik malzemelerin üretiminde kullanılır. Aynı zamanda uçakların yakıt tankları ve iniş takımları da bu element alaşımından yapılır. Halojenli bileşiklerin en önemlisi olan magnezyum klorür ise çimento yapımında, kimyasal üretimde toz bağlamada, tekstil ve kâğıt üretiminde, dezenfektan yapımında, yangın söndürücü ve seramiklerde sıklıkla kullanılır.
Kalsiyumun kullanım alanı ise oldukça çeşitlidir. Özellikle vücudun kemik kısımları ile dişlerin oluşumu için belirli miktarda kalsiyuma ihtiyaç duyulur. Hatta vücut iskeleti ise büyük ölçüde kalsiyum bileşiklerinden oluşur. Bununla birlikte vücudun kalsiyum ihtiyacı da süt ve peynir ürünleriyle giderilir.
Baryum çoğunlukla solüsyon ve ilaç yapımında kullanılır. Bundan dolayı sindirim sistemi sorunları için röntgen çektiren hastalara baryumlu solüsyon ve ilaçlar içirilir. Ayrıca havai fişeklerden çoğu deneylere kadar birçok alanda baryum kullanılır.
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