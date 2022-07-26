EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Metal atıklar nelerdir? Metal atıkların geri dönüşümü nasıl sağlanır?

Metal atıklar nelerdir? Metal atıkların geri dönüşümü nasıl sağlanır?

25.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metal malzemeler yeryüzündeki minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucu ortaya çıkar. Bu materyallerin neredeyse hepsi geri dönüştürebilir özelliktedir. Hem enerji hem çevre temizliği bakımından metal atıkları geri dönüşüme kazandırmak ve yeni ürünlerin elde edilmesine imkân tanımak gereklidir. Metal atıkların geri dönüşümü nasıl yapılmaktadır?

Metal atıklar nelerdir? Metal atıkların geri dönüşümü nasıl sağlanır?

İçindekiler

  • Metal atıklar nelerdir?
  • Metal atıkların geri dönüşümü sağlanıp nasıl yeni ürün elde edilir?
  • Metal atıklar doğada kaç yılda yok olur?

Metal atıklar, doğal madenlerden üretildikleri için hızlı tükenmesi söz konusudur. Bu nedenle metal atıkların geri dönüşümü hayatın her alanı için oldukça mühimdir. Alkali metallerin de içinde bulunduğu genellikle yumuşak ve kolay şekil alabilen yapıdaki metal atıklar nelerdir? Bu atıklar nasıl geri dönüştürülür?

Metal atıklar nelerdir?

Metaller, yeryüzünü oluşturan minerallerin işlenip saflaştırılmasıyla üretilir. Günümüzde oldukça önem taşıyan metal atıklar ise hem endüstri hem günlük hayatın her alanında önemli rol oynar. Salça tenekeleri, konserve kutular, alüminyum içecek kutuları, mutfak araç gereçleri (çatal, bıçak vs.) sıklıkla kullandığımız çoğu gıda malzemesi aslında metal atık örneklerinden bazılarıdır.

Metal atıklarla ilgili doğru bilinen pek çok yanlış bilgi vardır. Bunlardan biri de metal atıkların çevreye atılmasıdır. Geri dönüştürülebilir metal atıklar doğaya atıldığında hem çevre kirliliğine yol açar hem atığın dönüştürülebilir özelliği yok olur. Bu nedenle metal atıklar konusunda enerji, depolama alanı ve gaz tasarrufu için doğru bir şekilde uygulama yapılmalıdır.

Geçiş metali nedir? Geçiş metalleri özellikleri nelerdir?Geçiş metali nedir? Geçiş metalleri özellikleri nelerdir?

Metal atıkların geri dönüşümü sağlanıp nasıl yeni ürün elde edilir?

Metal atıklar diğer atıklardan farklı bir şekilde biriktirilir. Fazla yer kaplamaması açısından hacmi iyice küçültülerek atılır. Çoğunlukla gri renkli biriktirme ekipmanlarında metal atıklar toplanır. Bu sebeple evsel atıklar ile bir arada bulunmaz.

  • Metal ambalaj atıkları öncelikle toplama daha sonrasında ayırma tesislerinde atıkların türüne göre ayrıştırılır. Dolayısıyla alüminyum, çelik gibi malzemeler birbirlerine karışmaz.
  • Ayırma işleminin ardından öğütme işlemine geçilir. Derecesi yüksek fırınlarda eriyinceye kadar kalıba dökülerek metal bloklar oluşturulur. Bu metal bloklar preslenme işleminden geçerek ihtiyaç duyulan kalınlığa getirilir.
  • Geri dönüşüm uygulaması tamamlandıktan sonra beyaz eşya, inşaat, bisiklet veya boya alanlarında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler elde edilir.

Metal atıklar doğada kaç yılda yok olur?

Metal atıklar konusunda bilinçlenmeden doğaya atılan her malzemenin yüz yıllarca yok olamadığını unutmamak gerekir. Örneğin, kutu kola şişesi 10 yıl doğada kalır. Bu materyallerin doğada yok olma süreleri 10 ila 100 yıl arasındadır. Bunun gibi çoğu malzeme metal atıklara örnek verilebilir.

Metal atıkların doğada yok olma süreleri neden önemlidir? Çünkü binlerce yıl yok olmayı bekleyen atık bu süre boyunca karbondioksit ve çeşitli zehirli gazlar üreterek doğaya büyük zarar verir. Çözünmesi epey güç olan metal atıklar doğada kaldıkları süresince toprak, hava ve suyun yapısında geri dönülmesi zor değişiklikler yaratabilir.

Toprak alkali metaller nedir? Toprak alkali metallerin özellikleri nelerdir?Toprak alkali metaller nedir? Toprak alkali metallerin özellikleri nelerdir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Gökdelenlerin arasında özgürlüğünü ilan etti

Gökdelenlerin arasında özgürlüğünü ilan etti

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.