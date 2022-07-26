Metal atıklar nelerdir? Metal atıkların geri dönüşümü nasıl sağlanır?

Metal atıklar, doğal madenlerden üretildikleri için hızlı tükenmesi söz konusudur. Bu nedenle metal atıkların geri dönüşümü hayatın her alanı için oldukça mühimdir. Alkali metallerin de içinde bulunduğu genellikle yumuşak ve kolay şekil alabilen yapıdaki metal atıklar nelerdir? Bu atıklar nasıl geri dönüştürülür?

Metal atıklar nelerdir?

Metaller, yeryüzünü oluşturan minerallerin işlenip saflaştırılmasıyla üretilir. Günümüzde oldukça önem taşıyan metal atıklar ise hem endüstri hem günlük hayatın her alanında önemli rol oynar. Salça tenekeleri, konserve kutular, alüminyum içecek kutuları, mutfak araç gereçleri (çatal, bıçak vs.) sıklıkla kullandığımız çoğu gıda malzemesi aslında metal atık örneklerinden bazılarıdır.

Metal atıklarla ilgili doğru bilinen pek çok yanlış bilgi vardır. Bunlardan biri de metal atıkların çevreye atılmasıdır. Geri dönüştürülebilir metal atıklar doğaya atıldığında hem çevre kirliliğine yol açar hem atığın dönüştürülebilir özelliği yok olur. Bu nedenle metal atıklar konusunda enerji, depolama alanı ve gaz tasarrufu için doğru bir şekilde uygulama yapılmalıdır.

Metal atıkların geri dönüşümü sağlanıp nasıl yeni ürün elde edilir?

Metal atıklar diğer atıklardan farklı bir şekilde biriktirilir. Fazla yer kaplamaması açısından hacmi iyice küçültülerek atılır. Çoğunlukla gri renkli biriktirme ekipmanlarında metal atıklar toplanır. Bu sebeple evsel atıklar ile bir arada bulunmaz.

Metal ambalaj atıkları öncelikle toplama daha sonrasında ayırma tesislerinde atıkların türüne göre ayrıştırılır. Dolayısıyla alüminyum, çelik gibi malzemeler birbirlerine karışmaz.

Ayırma işleminin ardından öğütme işlemine geçilir. Derecesi yüksek fırınlarda eriyinceye kadar kalıba dökülerek metal bloklar oluşturulur. Bu metal bloklar preslenme işleminden geçerek ihtiyaç duyulan kalınlığa getirilir.

Geri dönüşüm uygulaması tamamlandıktan sonra beyaz eşya, inşaat, bisiklet veya boya alanlarında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler elde edilir.

Metal atıklar doğada kaç yılda yok olur?

Metal atıklar konusunda bilinçlenmeden doğaya atılan her malzemenin yüz yıllarca yok olamadığını unutmamak gerekir. Örneğin, kutu kola şişesi 10 yıl doğada kalır. Bu materyallerin doğada yok olma süreleri 10 ila 100 yıl arasındadır. Bunun gibi çoğu malzeme metal atıklara örnek verilebilir.

Metal atıkların doğada yok olma süreleri neden önemlidir? Çünkü binlerce yıl yok olmayı bekleyen atık bu süre boyunca karbondioksit ve çeşitli zehirli gazlar üreterek doğaya büyük zarar verir. Çözünmesi epey güç olan metal atıklar doğada kaldıkları süresince toprak, hava ve suyun yapısında geri dönülmesi zor değişiklikler yaratabilir.



