Toprak altında saklanan lezzet: Şalgam

Yörede aileler Sason ilçesindeki 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sonbaharda hasadını yaptıkları şalgamları bir metre derinliğinde kazdıkları çukurlara yerleştirip ardından üzerini toprakla örtüyor. Toprak altına gömülen şalgamlar ocak ve şubat aylarında çıkarılarak haşlanıp veya etle kavrularak sofralardaki yerini alıyor.

Bazı köylüler de toprak altından çıkarttıkları şalgamları ilçe pazarında veya kent merkezinde kilogramını 4-5 liradan satıyor. Gürgenli köyünde oturan Abdulselam Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgamın çeşitli hastalıklara yararlı olduğunu duyduklarını söyledi.

Dedelerinden şalgamları toprak altına koyarak özellikle kış aylarında tüketmek için bekletmeyi öğrendiklerini belirten Yavuz, "Yazın ekip, sonbaharda kopardığımız şalgamları kışa hazırlık için toprağın altına gömüyoruz. Şalgamın kansere, şeker hastalığına ve daha birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor " dedi.

Kayadüzü köyünde oturan Ferzende Soysal ise şalgamın gerek sağlık gerekse lezzet yönüyle kış aylarında sofralarının vazgeçilmezi olduğunu aktardı. Şalgamların 4-5 ay boyunca toprak altında taze bir şekilde kaldığını dile getiren Soysal, şöyle devam etti: "Sonbaharda şalgamları kopardıktan sonra toprağın altına gömüyoruz. Yaklaşık 4-5 ay toprağın altında kalıyor. Kışın haftada bir şalgam yemek için toprağı kazıp çıkarıyoruz. Şalgam, toprak altında bozulmuyor. Yaza kadar kalsa bile bozulmaz. Etle pişirilirse daha lezzetlidir. Şalgam ilaçtır."

Şalgam suyu kış mevsiminin olmazsa olmaz içeceklerindendir. Özellikle kebabın yanında tüketilen şalgam suyunu marketten almak yerine evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Siz de “Şalgam suyu nasıl yapılır?” diye soranlardansanız, tarifimize mutlaka bir göz atın. Bayılacaksınız…



