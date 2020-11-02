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Toprak ana yemeği nasıl yapılır? MasterChef toprak ana yemeği tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 02.11.2020 01:03 | Son Güncelleme:
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Toprak ana yemeği nasıl yapılır? MasterChef toprak ana yemeği tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye son bölümdeki eleme turunda yarışmacılar, Somer Şef'in imza tabağı olan “Toprak Ana” yemeği yaparak yarışmada kalmaya çalıştı. Avustralya'da restoranları olan Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı olan Toprak Ana yemeği son bölüme damga vurdu. Peki, Toprak Ana nasıl yapılır? İşte 1 Kasım MasterChef 2020 Somer şefin özel tarifi ile Toprak Ana yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktaları.

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin özel tarifi Somer Şef'ten geldi. Eleme oyununda ikinci tura kalan üç yarışmacıdan istenilen yemek Somer Şef'in imza tabağı olan Toprak Ana oldu. İşte Somer Sivrioğlu özel tarifiyle Toprak Ana yemeği ve malzemeleri.

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TOPRAK ANA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tart hamuru

250gr un

50gr malt unu

120gr tereyağı

1yunurta

1çorba kaşığı soğuk su

1 pinç kırmızı gıda boyası

1 pinç sarı gıda boyası

Toprak kek

200 Gr malt unu

150 Gr normal un

200 ml sıvı yağ

150 ml süt

3 yumurta

2 PK kabartma tozu

5 Gr mercanköşk

1 pinç tuz

Peynir kreması

100 Gr Rama krema

100 Gr ekşi krema

1 PK bluecheese

Lime zest

Beyaz biber

Duxell mantar

300 Gr mantar

Biberiye

Kekik

1 dış sarımsak

Tuz

Karabiber

Sebze reduction

Bal

Limon suyu

Beyaz biber

Zeytinyağı

TOPRAK ANA NASIL YAPILIR?

Öncelikle tart hamurunu yaparak başlıyoruz su hariç bütün malzemeleri rondo da çekip hamur kıvamına getiriyoruz soğuk su ile toparlanmasını sağlayıp, elimizle son formunu veriyoruz ve streç film ile sarıp buz dolabına dinlendirmeye alıyoruz.

Kekimize başlıyoruz yumurtamızı mikserde iyice kabarttıktan sonra yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz ardından kuru malzemelerin tamamını ekleyip son çırpma işlemini tamamlıyoruz. Kelepçeli kalıba alıp bekletiyoruz. Tart hamurumuzu dolaptan çıkartıp yağlı kağıt serilmiş saksı şeklindeki kalıbımıza hamurumuzu inceltip seriyoruz, son formunu da verip içerisine tekrar yağlı kağıt serip nohut veya bilye ile kabarmasını engelleyerek kek ile birlikte fırına veriyoruz. 30 dk boyunca 175 derece de pişiriyoruz. Ürünlerimiz fırındayken duxelimiz ve peynir kremamızı yapalım. Duxel için mantarlarımızı blender da çekiyoruz, Ardından tavaya alıp taze baharatlar ve sarımsak ile çektirip ürünümüzü elde etmiş oluyoruz. Peynir kreması için bluecheese ve ekşi kremamızı blender yardımı ile çekiyoruz Rama kremayı ayrı bir mayonez tenceresinde hacim alacak şekilde mikser ile çırpıyoruz ve peynir karışımı ile fold ediyoruz, kremamız da hazır. 30 dk sonunda kekimizi çıkartıyoruz, tartımızın da içinden bilyelerimizi çıkartıp 5 dk daha pişiriyoruz. Elde ettiğimiz keki rondo da toprak formu elde edene kadar inceliyoruz. İstediğimiz sonuca ulaşınca bir miktar daha mercanköşk ekleyip tamamlıyoruz.

Sebzelerimizi kaynayan suda 2 dk blanch ediyoruz. Buzlu suyun içerisine çıkartıp renk ve dokularını korumasını sağlıyoruz. Bal limon suyu, Beyaz biber ve zeytinyağından bir reduction elde ediyoruz sebzelerimizi bunun içerisinde çevirip bekletiyoruz.

Tart hamurundan saksımızın içine taban kısmına duxel üzerine bir parmak kadar toprak onun üzerine peynir kreması onun da üzerine tekrar toprak koyarak içerisine sebzelerimizi sadece yeşil kısımları üstte kalacak şekilde gömüyoruz. Yenilebilir saksımız hazır.

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