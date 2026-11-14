Toprak izin vermeyince yerin altına indi! 40 yıl sonra ortaya çıkan yapı şaşırtıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Forestiere Yeraltı Bahçeleri, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Portakal ve limon yetiştirme hayaliyle Amerika'ya göç eden bir adam, sert toprak ve aşırı sıcaklarla karşılaşınca çözümü yerin altında buldu. Tam 40 yıl boyunca kendi elleriyle kazdığı alanı, meyve ağaçlarının yetiştiği devasa bir yeraltı bahçesine dönüştürdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fresno kentinde, 99 numaralı otoyolun yakınlarında bulunan Forestiere Yeraltı Bahçeleri, ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir manzara sunuyor. Yerin metrelerce altında portakal, limon ve greyfurt ağaçlarının yetiştiği bu tarihi yapı, Sicilyalı göçmen Baldassare Forestiere'nin yaklaşık 40 yıllık emeğinin ürünü.

Bugün yaklaşık 10 dönümlük bir alana yayılan yeraltı kompleksi; mağaraları, avluları, geçitleri ve bahçeleriyle dikkat çekiyor.

PORTAKAL YETİŞTİRMEK İÇİN GELDİ, TOPRAĞI KAZMAYA BAŞLADI

Baldassare Forestiere, narenciye yetiştiricisi olma hayaliyle 1901 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Ancak Kaliforniya'nın Central Valley bölgesinde karşılaştığı koşullar, planlarını değiştirmesine neden oldu. Bölgedeki taşlı, beton kadar sert toprak ve bunaltıcı sıcaklıklar, portakal ve limon yetiştirmesini oldukça zorlaştırıyordu.

Forestiere ise hayalinden vazgeçmek yerine sıra dışı bir çözüm geliştirdi: Bahçesini yerin altına taşımaya karar verdi.

TAM 40 YIL BOYUNCA KENDİ ELLERİYLE KAZDI

1906 yılında kazı çalışmalarına başlayan Forestiere, yalnızca kazma, kürek ve el arabası gibi basit araçlar kullandı. Mimarlık eğitimi almayan ve herhangi bir hazır plana bağlı kalmayan Forestiere, odaları ve geçitleri kendi hayal gücüyle tasarladı.

Başlangıçta iklim koşullarına karşı pratik bir çözüm olarak ortaya çıkan proje, zamanla hayatının en büyük uğraşına dönüştü. Forestiere, 1946 yılında hayatını kaybedene kadar yeraltındaki yapıyı geliştirmeye devam etti. Ortaya ise birbirine bağlanan odalar, koridorlar, avlular ve mağaralardan oluşan etkileyici bir kompleks çıktı.

YERİN 6 METRE ALTINDA MEYVE AĞAÇLARI YETİŞİYOR

Forestiere Yeraltı Bahçeleri'nin en dikkat çekici özelliği, toprağın yaklaşık 6 metre altında yetiştirilen meyve ağaçları. Bahçelerde portakal, limon ve greyfurtun yanı sıra kamkat, yenidünya ve hurma ağaçları da bulunuyor. Yeraltındaki mağaramsı alanlarda üzüm asmaları da yetişiyor. Forestiere'nin geliştirdiği tasarım sayesinde bazı ağaçların meyveleri yer seviyesinden de toplanabiliyor.

Günümüzde hala meyve veren ağaçların ürünleri zaman zaman tesisin hediyelik eşya mağazasında satışa sunuluyor.

TARİHİ ANIT OLARAK KORUMA ALTINA ALINDI

Forestiere'nin yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeraltı bahçeleri, 1979 yılında Kaliforniya Tarihi Anıtı olarak kabul edildi. Yapı daha sonra ABD Ulusal Tarihi Yerler Sicili'ne de dahil edildi.

Tesisin operasyon direktörü Shera Franzman, bahçelerin en ilham verici yanının Amerika'ya bir hayalle gelen Forestiere'nin karşılaştığı bütün zorluklara rağmen vazgeçmemesi olduğunu belirtiyor. Franzman'a göre ziyaretçiler, özellikle yeraltındaki yapının büyüklüğünü gördüklerinde şaşkınlık yaşıyor.

BUGÜN TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Forestiere Yeraltı Bahçeleri, günümüzde rehberli turlarla gezilebiliyor. Hassas mimari yapısı nedeniyle ziyaretçilerin bahçelere yalnızca rehber eşliğinde girmesine izin veriliyor. Kaynakta aktarılan bilgilere göre mart ve aralık ayları arasında düzenlenen turlar yaklaşık bir saat sürüyor. Tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçiler için alternatif bir güzergâh da bulunuyor.

Bilet fiyatları yaklaşık 25 dolardan başlarken ziyaretçilerin önceden rezervasyon yaptırması öneriliyor. Bir adamın portakal yetiştirme hayaliyle başlayan hikâye, bugün Kaliforniya'nın en sıra dışı tarihi yapılarından birine dönüşmüş durumda.