Evdeki anahtarlarınıza sirke sıkın! Bakın hangi sorunu çözüyor

Ev anahtarları gün içerisinde sürekli elle temas ettiği için zamanla kir, yağ ve nem kalıntılarını üzerinde biriktirebilir. Bunun yanı sıra uygun olmayan saklama koşulları nedeniyle bazı metal anahtarlarda pas lekeleri ve kararmalar meydana gelebilir.

Bu tür lekeleri gidermek için kullanılan ev tipi ürünlerden biri de beyaz sirke. İçeriğindeki asetik asit sayesinde sirke, bazı metal yüzeylerde oluşan mineral birikintilerinin ve yüzeysel lekelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

SİRKE METAL YÜZEYLERDEKİ PAS LEKELERİNİ GİDEREBİLİR Mİ?

New Mexico Eyalet Üniversitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre sirke, hafif asidik yapısı sayesinde temizlik amacıyla kullanılabilir.

Asetik asit, özellikle bakır ve pirinç gibi bazı metallerde oluşan mineral kalıntılarının ve kararmaların giderilmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca yüzeysel pas lekelerinin temizlenmesinde de etkili olabilir. Ancak sirkenin her metal türünde güvenle kullanılabileceği düşünülmemeli. Anahtarın kaplaması ve üretildiği metal, temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ANAHTARLARI SİRKEYLE TEMİZLEME YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Sirkeyle temizlik yapmak isteyenlerin bazı basit adımları takip etmesi yeterli olabilir:

Öncelikle beyaz sirkeyi küçük bir sprey şişesine doldurun

Temizlenecek metal yüzeye az miktarda sirke püskürtün

Birkaç dakika bekleyerek yüzeydeki kir ve lekelerin yumuşamasını sağlayın

Yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla anahtarın girintili ve çıkıntılı bölümlerini nazikçe temizleyin

Anahtarı suyla durulayarak sirke kalıntılarını uzaklaştırın

Son olarak temiz ve kuru bir bezle anahtarı tamamen kurulayın

ANAHTARLARA SİRKE UYGULARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sirke asidik bir ürün olduğu için her anahtarda aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle kaplamalı, boyalı veya özel koruyucu yüzeye sahip anahtarlarda renk değişimine ve yüzey hasarına yol açabilir.

Bu nedenle uygulamadan önce anahtarın malzemesinden emin olmak ve mümkünse görünmeyen küçük bir bölümde deneme yapmak önem taşıyor.

Ayrıca sirkenin anahtarın kilit mekanizmasına temas ettirilmemesi gerekiyor. Temizlik sonrasında anahtarın tamamen kurutulması da nem kaynaklı sorunların önüne geçmek açısından önem taşıyor.

Önemli: Sirke her paslanmayı ortadan kaldırmaz ve anahtarın mekanik olarak aşınmış ya da hasar görmüş bölümlerini onaramaz. Temizlik sırasında anahtarın yüzeyine zarar vermemek için aşındırıcı malzemelerden kaçınılmalıdır.