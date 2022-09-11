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Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Superpole yarışında birinci olan Toprak Razgatlıoğlu nereli ve kaç yaşında?

11.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Razgatlıoğlu son dakika haberlerinin ardından sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında birinci olan milli motosikletçiye ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili merak edilenler...

Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Superpole yarışında birinci olan Toprak Razgatlıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Toprak Razgatlıoğlu 11 Eylül 2022Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Superpole yarışında birinci olan Toprak Razgatlıoğlu merak konusu oldu. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir' Toprak Razgatlıoğlu nereli ve kaç yaşında?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996'da Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyya geldi.

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilmiştir. Toprak, ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, 2013 ve 2014'te MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı.

2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu.

2020 Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

2021 Superbike Dünya Şampiyonası sürücüler klasmanında en yakın rakibi Jonathan Rea'in önünde tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun babası 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte yaşamını yitirmiştir.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU FRANSA'DA PODYUMUN ZİRVESİNE ÇIKTI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

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