SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi

Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.09.2024 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabının serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi

Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında kaza yaptı. Razgatlıoğlu, aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı. Kaza sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Dünya Superbike, tıbbi kontrolleri yapılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda yer almayacağını bildirdi.

Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.

TOPRAK: ŞU AN İYİYİM. KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Razgatlıoğlu, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Toprak Razgatlıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti

'Adaletin temeli mülk' Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor

'Adaletin temeli mülk' Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları, Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı!

Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları, Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı!

Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor...

Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor...

''Barış Alper Türkiye liginde atılmazdı...''

''Barış Alper Türkiye liginde atılmazdı...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.