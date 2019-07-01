Mynet Trend

Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 01.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Dipsiz göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için masmavi suyu ile her mevsim aynı seviyede, aynı berraklıkta görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu, bölgede hoşça vakit geçiyor. Antalya'nın Akseki ilçesinden gelerek gölde torunu ile balık tutan Ali Kara, her yıl yaz aylarında burayı tercih ettiklerini, insanların denize girdiği dönemde, sıcaklardan kaçıp yaylalara gelerek serinlediklerini ifade söyledi. Kara, şunları kaydetti:
"Burada havalar çok serin, piknik yapıyoruz, balık tutuyoruz. Burayı herkese tavsiye ederim. Dipsiz Göl'e hafta sonları özellikle Antalya, Manavgat, Akseki ile Konya'nın Bozkır, Seydişehir ilçelerinden çok ziyarete gelenler oluyor. Bizim geldiğimiz bu yayla atalarımızdan kalmadır. Her yaz mayıs ve haziran aylarında buraya gelip, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada sebze ve meyve ekiyoruz. Millet denize girerken biz yaylada serinleyip, yüzmek için göle giriyoruz."
Konya'dan ailesi ile gelen Mustafa Harmancı ise yaylaları gezmeye geldiklerini anlattı.
Suyun çok berrak olduğunu dile getiren Harmancı, "Böyle berrak suyu görünce dayanamadım yüzüyorum. Dipsiz göl dedikleri için fazla ileri gitmeden kenarlarda yüzüyorum. İçilecek tertemiz su. Çok harika bir yer, tertemiz havası var. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim." dedi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Dipsiz Göl

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

Survivor'da Yusuf'un annesi canlı yayında fenalaştı!

Survivor'da Yusuf'un annesi canlı yayında fenalaştı!

Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en eski şehirleri arasındaki Gaziantep

Bu kentten tarih fışkırıyor!

Bolkar Gölü'nde mest eden güzellik

Mest eden güzellik! Buraya gelen ayrılmak istemiyor

Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini bambaşka bir atmosferle buluşturuyor

O şehre 25 kilometre uzakta! gören hayran kalıyor

Antalya'da bir ilk daha! Haziranda gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Akın akın geliyorlar! 2 milyonu aştı...

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni

Bu kente giden gökyüzünden gözünü alamıyor

Yeşile doymak istiyorsanız burası tam size göre!

Yeşile doymak istiyorsanız burası tam size göre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.