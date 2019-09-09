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Torosların nazar boncuğu: Gölcük Tabiat Parkı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

'Torosların nazar boncuğu' olarak nitelendirilen, kentteki gül ve lavanta turizmiyle birlikte ivme kazanan Gölcük Tabiat Parkı ve krater gölü havadan görüntülendi.

Doğa harikası park ve krater gölüne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle, hafta sonlarında piknik amaçlı olarak binlerce kişinin ziyaret ettiği Isparta’ya 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Krater Gölü manzarasıyla da hayran bırakıyor. Kimi vatandaşlar bölgede piknik yapma imkanı bulurken kimi de sahil şeridi boyunca yüzme ve yürüyüş yapmanın tadını çıkarıyor.

GÖLCÜK BİRÇOK AKTİVİTEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında özel bir turizm firmasına ihale edilen Gölcük Tabiat Parkı’nda doğa harikası bir krater gölü ve doğal güzellikleriyle farklı kuş türlerini gözlemlemeye imkan tanıyan alanlar yer alıyor.

Piknik, yürüyüş, bisiklet, doğa fotoğrafçılığı da yapılabilen tabiat parkı, aynı zamanda hemen her gün piknik yapılabilen Gölcük Tabiat Parkı’nda haftanın 3 gününde de amatör balıkçılığa imkan tanınıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Tabiat Parkı krater gölü

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