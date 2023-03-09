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Torreira ile Devrim Özkan aşkı ayyuka çıktı! Muslera'nın eşinin doğum gününde samimi poz...

09.03.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torreira ve Icardi, Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum günü kutlamasına katıldı. Oyuncu Devrim Özkan ile Torreira'nın yan yana olması ise dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Torreira'nın evinde olduğu öğrenilen Devrim Özkan'ın, Torreira ile aşk yaşadığı iddiaları daha da artmış oldu.

Torreira ile Devrim Özkan aşkı ayyuka çıktı! Muslera'nın eşinin doğum gününde samimi poz...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
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Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Torreira'nın son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

TORREIRA'NIN EVİNDEN PAYLAŞTI

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram'dan bir hikaye paylaştı. Özkan'ın paylaşımında bulunduğu yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu öğrenildi.

MUSLERA'NIN DOĞUM GÜNÜNDE BERABERLER

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Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Muslera'nın eşinin doğum gününde bir araya geldiler. Torreira'nın Devrim Özkan ile yan yana olması ve elini güzel oyuncunun beline atması aşk iddialarını iyiden iyiye güçlendirdi.


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