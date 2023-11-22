Torreira ile Devrim Özkan çifti için yeni iddia!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira Türk sevgilisi Devrim Özkan a geçtiğimiz haftalarda çiçek göndererek aşkını herkese duyurmuştu. Torreira'nın Devrim Özkan'a evlenme teklifi edip evlenecekleri iddia edildi.

"SEN BENİM EN İYİ YERİMSİN"

Lucas Torreira sevgilisi Devrim Özkan'la yeni fotoğraflar paylaşarak "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ DÜĞÜN BİRDEN

Devrim Özkan'ı evlenmeye ikna eden Torreira'nın Süper Lig biter bitmez evleneceği iddia edildi. İstanbul ve Uruguay da olmak üzere iki düğün yapma hazırlığında olan Torreira'nın bu durumu yakın çevresine bildirdiği ifade edildi.





