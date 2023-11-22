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Torreira ile Devrim Özkan çifti için yeni iddia!

22.11.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'la sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Birlikte mutlu oldukları bilinen çiftin evlenme kararı aldığı iddia edildi.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira Türk sevgilisi Devrim Özkan a geçtiğimiz haftalarda çiçek göndererek aşkını herkese duyurmuştu. Torreira'nın Devrim Özkan'a evlenme teklifi edip evlenecekleri iddia edildi.

"SEN BENİM EN İYİ YERİMSİN"

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Lucas Torreira sevgilisi Devrim Özkan'la yeni fotoğraflar paylaşarak "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ DÜĞÜN BİRDEN

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Devrim Özkan'ı evlenmeye ikna eden Torreira'nın Süper Lig biter bitmez evleneceği iddia edildi. İstanbul ve Uruguay da olmak üzere iki düğün yapma hazırlığında olan Torreira'nın bu durumu yakın çevresine bildirdiği ifade edildi.

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