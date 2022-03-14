SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Torrent'ten açıklama: Duygusallaşıyorum...

Torrent'ten açıklama: Duygusallaşıyorum...

14.03.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın İspanyol teknik adamı Domenec Torrent, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum. " dedi.

Torrent'ten açıklama: Duygusallaşıyorum...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İspanyol teknik adam, "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi." dedi.

"BAZEN DUYGUSALLAŞIYORUM!"

f234106a-79dc-44ea-99ac-8d302c8230fb

Maçın sonunda Kerem'i sırtına alması üzerine gelen bir soruya Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum. Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor." cevabını verdi.

"İKİ MAÇTA ÇOK BÜYÜK EFOR SARF ETTİK!"

İspanyol teknik adam, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barcelona titriyor! Kerem Aktürkoğlu, İspanya'da manşetlerde...Barcelona titriyor! Kerem Aktürkoğlu, İspanya'da manşetlerde...
Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den uyarı! Rus füzeleri...

Zelenskiy'den uyarı! Rus füzeleri...

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?

Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?

Fırat Aydınus sessizliğini bozdu!

Fırat Aydınus sessizliğini bozdu!

Galatasaray-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.