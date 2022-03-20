Torrent'ten dikkat çeken ilk 11 kararı! Sofiane Feghouli...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Volkan Bayarslan.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Djilobodji, Sagal, Vetrih, Maxim, Furkan, Muhammet Demir, Figueiredo

Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

GALATASARAY'DA 2 CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera da kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

GAZİANTEP FK İLE 6. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 6. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.

İÇ SAHADA TEK YENİLGİ

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 37 puanın 31'ini seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.



