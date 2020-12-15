Tortum Yüzen Adalar turizme kazandırılacak! Tortum Yüzen Adalar nerede? Erzurum Tortum Zökün Gölü

Nice güzelliklere, tarihi değere, doğa harikası yerlere ev sahipliği yapıyor ülkemiz. Bugün o doğa harikalarından birine, pek bilinmeyen, duyanları görenleri hayrete düşüren bir yere, Tortum Yüzen Adalar'a gidiyoruz.

YÜZEN ADALAR NEDİR?

Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ada deniyor. Peki ya ada durduğu yerde durmuyor, canı sıkıldıkça gezintiye çıkıyorsa? :) İşte onlara da yüzenada deniyor. Tam tanımı ise, özel coğrafi koşulların oluşturduğu, bir su kütlesi üzerinde karayla hiçbir bağlantısı olmayan, hareketli kara parçaları. Rüzgara göre yer değiştiren bu adaların üstünde, bitki örtüsü ve ağaçlar bulunuyor. Bunlardan Türkiye'nin 8 farklı gölünde onlarca var.Coğrafya kitaplarına girmeye aday yeni bir kavram: Yüzen ada. Kısaca, rüzgara göre yer değiştiren adalara deniyor. Olmaz öyle şey demeyin, Türkiye'den 8'i şimdiden dünya yüzenadalar listesine girdi.

YÜZEN ADALAR NASIL OLUŞUYOR?

Yüzenadalar, keçemsi ve saz gibi birbirini tutan bitkilerin, sudan daha az yoğun bir kara kütlesi oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Birbirine tutunan bu bitkiler, suyun üstünde sal gibi yüzmeye başladıktan sonra üzerinde bitkiler hatta ağaçlar yetişebiliyor. Rüzgarın estiği yöne doğru yer değiştiren adalar, büyüklüklerine göre sırıkla da itilebiliyor. Denizlerdeki yüzenadalarda ise aynı görevi yosunlar görüyor.