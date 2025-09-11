Torununun yanında komşusu dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya kaynar su döktü: Aldığı ceza pes dedirtti

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde yaşanan olayda 68 yaşındaki Susan Varley, torununu okula götürmek için evinden çıktığı sırada komşusu tarafından saldırıya uğradı. 6 Şubat’ta meydana gelen olayda, 20 yıllık komşusu Ina Priestly, Varley'nin başından aşağı kaynar su dökerek ağır yaraladı.

YÜZÜ, KULAKLARI VE BOYNU YANDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Priestly, hiçbir uyarıda bulunmadan Varley’e yaklaşarak elindeki kaynar suyu doğrudan başına döktü. Çığlıklar içinde yere yığılan talihsiz kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada, Varley’nin yüzü, kulakları ve boynunda ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi. Olay anında yanında bulunan torunu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

20 YILLIK ANLAŞMAZLIK ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Polis tarafından başlatılan soruşturmada, Susan Varley ile Ina Priestly'nin yaklaşık 20 yıldır komşu oldukları ve bu süreçte zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı öğrenildi. Saldırının kesin nedeni belirlenemezken, komşular arasında uzun süredir devam eden gerginlik olduğu iddia edildi.

“BİR DAHAKİ SEFER ASİTLE Mİ SALDIRACAK?”

Susan Varley'nin kızı, olay sonrası yaptığı açıklamada annesinin yaşadığı travmaya dikkat çekti. Varley, “Annem olaydan önce sosyal biriydi, şimdi evinden çıkmaya korkuyor. Sürekli yeniden saldırıya uğrayacağından endişe ediyor. Ama bu kez kaynar su değil de asit ya da bıçak mı olacak diye düşünüyor.” dedi.

Ayrıca Varley, annesinin komşusu hakkında defalarca şikayette bulunduğunu belirtti.

TOPLUM HİZMETİ CEZASI ALDI

Olayın ardından tutuklanan Ina Priestly, çıkarıldığı mahkemede 2 yıl süreyle toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği karar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Varley’nin ailesi ise karara itiraz edeceklerini belirtti.