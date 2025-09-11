Mynet Trend

Torununun yanında komşusu dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya kaynar su döktü: Aldığı ceza pes dedirtti

Çiğdem Sevinç

Torununu okula götürürken komşusunun saldırısına uğradı. 68 yaşındaki Susan Varley aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu Ina Priestly tarafından başından aşağı kaynar su dökülerek yaralandı. Yaşanan olayda Varley'in yüzü, boynu ve kulaklarında ciddi yanıklar meydana gelirken Priestly ise 2 sene boyunca toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. Verilen ceza sosyal medyada infial yarattı.

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde yaşanan olayda 68 yaşındaki Susan Varley, torununu okula götürmek için evinden çıktığı sırada komşusu tarafından saldırıya uğradı. 6 Şubat’ta meydana gelen olayda, 20 yıllık komşusu Ina Priestly, Varley'nin başından aşağı kaynar su dökerek ağır yaraladı.

Torununun yanında komşusu dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya kaynar su döktü: Aldığı ceza pes dedirtti 1

YÜZÜ, KULAKLARI VE BOYNU YANDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Priestly, hiçbir uyarıda bulunmadan Varley’e yaklaşarak elindeki kaynar suyu doğrudan başına döktü. Çığlıklar içinde yere yığılan talihsiz kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada, Varley’nin yüzü, kulakları ve boynunda ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi. Olay anında yanında bulunan torunu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Torununun yanında komşusu dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya kaynar su döktü: Aldığı ceza pes dedirtti 2

20 YILLIK ANLAŞMAZLIK ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Polis tarafından başlatılan soruşturmada, Susan Varley ile Ina Priestly'nin yaklaşık 20 yıldır komşu oldukları ve bu süreçte zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı öğrenildi. Saldırının kesin nedeni belirlenemezken, komşular arasında uzun süredir devam eden gerginlik olduğu iddia edildi.

Torununun yanında komşusu dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya kaynar su döktü: Aldığı ceza pes dedirtti 3

“BİR DAHAKİ SEFER ASİTLE Mİ SALDIRACAK?”

Susan Varley'nin kızı, olay sonrası yaptığı açıklamada annesinin yaşadığı travmaya dikkat çekti. Varley, “Annem olaydan önce sosyal biriydi, şimdi evinden çıkmaya korkuyor. Sürekli yeniden saldırıya uğrayacağından endişe ediyor. Ama bu kez kaynar su değil de asit ya da bıçak mı olacak diye düşünüyor.” dedi.

Ayrıca Varley, annesinin komşusu hakkında defalarca şikayette bulunduğunu belirtti.

Torununun yanında komşusu dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya kaynar su döktü: Aldığı ceza pes dedirtti 4

TOPLUM HİZMETİ CEZASI ALDI

Olayın ardından tutuklanan Ina Priestly, çıkarıldığı mahkemede 2 yıl süreyle toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği karar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Varley’nin ailesi ise karara itiraz edeceklerini belirtti.

