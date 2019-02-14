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Tosic'in eşi Jelena Karleusa Sırp basınına 120 tane dava açtı!

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ÜNLÜLER  | 14.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa hakkında çıkan aldatma davaları ile ilgili Sırp basınına 120 dava açtı.

Tosic'in eşi Jelena Karleusa Sırp basınına 120 tane dava açtı!

Sırp basını geçtiğimiz ay Beşiktaş’tan ayrılan Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa’nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı.

İhanet görüntüleri kısa sürede yayıldı. Yine Sırp basınının iddiasına göre Jelena, görüntüleri yayınlattığı söylenen futbolcuya ölüm tehdidi yağdırdı. Genç topçu da 2 milyon euro’luk tazminat davası açtı.

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Hakkında çıkan haberlere dayanamayan Jelena ise önceki gün Sırp basınına karşı 120 dava açtı. Dosyaların fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Dosyalarla poz veren ünlü şarkıcı, Sırp basınına “Hepinizin canını okuyacağım” mesajı yolladı.

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Anahtar Kelimeler:
jelena karleusa tosic

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